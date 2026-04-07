“Es política de Estado”: canciller descarta superposición marítima tras declaración de respaldo a Argentina por Malvinas

El canciller Francisco Pérez Mackenna se refirió a la polémica generada tras la declaración conjunta suscrita por los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei, en la que Chile respalda los derechos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas.

Cabe recordar que el senador Alejandro Kusanovic advirtió una posible superposición marítima entre ambos países, luego de que en el texto se incluyeran –además de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur– los “espacios marítimos circundantes”.

Lo anterior generó preocupación en el resto de los legisladores. Frente a esto, el ministro aclaró en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado que la declaración “está en línea con todas las declaraciones anteriores”.

“No tocan las zonas que corresponden a Chile”

“Se trata de una política de Estado que ha estado sin modificación por más de 35 años”, remarcó. Y descartó que el texto se preste para una doble interpretación. “No, no da para que″.

En la instancia, el senador Rodolfo Carter consultó sobre algunas interpretaciones del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina en 1984 y la disputa por la plataforma territorial extendida .

Ante esto, el canciller respondió: “Estuvimos hoy día en la mañana, de hecho, revisando los mapas y no influyen, no tocan las zonas que corresponden a Chile y están completamente fuera″.