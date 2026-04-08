Hoy formalizan a dos excarabineros acusados de violar a una mujer en procedimiento en una comisaría de Valparaíso / Agencia Uno

Dos exfuncionarios de Carabineros fueron imputados por el delito de violación contra una mujer mayor de edad, hecho que habría ocurrido durante un procedimiento policial en la madrugada del sábado 4 de abril en Valparaíso.

Según los antecedentes de la investigación, la presunta agresión se habría producido en el contexto de una fiscalización, donde la víctima se encontraba bajo custodia policial.

La fiscal regional de Instrucción y Flagrancia, Soledad Díaz, indicó que los hechos involucran a un suboficial y un cabo primero , ambos dados de baja tras conocerse la denuncia.

La causa es indagada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, que realiza diligencias para esclarecer lo ocurrido. Desde el Ministerio Público señalaron que los antecedentes preliminares apuntan a un posible delito flagrante.

El control de detención se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, donde se acogió la solicitud de la Fiscalía para ampliar la detención , considerando la gravedad de los hechos y la necesidad de reunir más pruebas. La resolución fue adoptada por la jueza Jeanette Oliva.

Entre las diligencias en curso, se contempla el análisis de registros audiovisuales de la unidad policial, los que podrían aportar a la reconstrucción de los hechos. La denunciante acudió al Hospital Carlos Van Buren, donde constató lesiones antes de presentar la denuncia junto a sus familiares.

La formalización de ambos imputados quedó fijada para este miércoles a las 11:00 horas. Mientras tanto, permanecen privados de libertad en el módulo 118 del Centro Penitenciario de Valparaíso.