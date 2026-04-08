ANFP confirma programación del Clásico Universitario y del UC vs Colo Colo por la Liga de Primera

La ANFP anunció la programación oficial de las fechas 11, 12, 13, 14 y 15 de la Liga de Primera 2026, que tendrán como principales atractivos el Clásico Universitario y el cruce entre Universidad Católica y Colo Colo en el Claro Arena.

El tradicional duelo entre la U de Chile y la UC, correspondiente a la undécima jornada del torneo, quedó fijado para el sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

En tanto, el clásico entre cruzados y albos, válido por la fecha 13, fue programado para el domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el remozado recinto de San Carlos de Apoquindo.

Revisa la programación completa de las fechas 11, 12, 13, 14 y 15 de la Liga de Primera

Fecha 11

23 de abril

20:00 | Palestino vs Deportes Concepción

24 de abril

18:00 | Unión La Calera vs Coquimbo Unido

20:30 | Audax Italiano vs Deportes Limache

25 de abril

15:00 | Ñublense vs O’Higgins

18:00 | Universidad de Chile vs Universidad Católica

26 de abril

12:30 | Deportes La Serena vs Huachipato

15:00 | Universidad de Concepción vs Colo Colo

17:30 | Everton vs Cobresal

Fecha 12

15 de mayo

20:00 | Palestino vs Deportes La Serena

20:00 | Coquimbo Unido vs Audax Italiano

16 de mayo

17:30 | O’Higgins vs Universidad de Concepción

20:00 | Deportes Limache vs Universidad Católica

17 de mayo

12:30 | Huachipato vs Unión La Calera

15:00 | Cobresal vs Universidad de Chile

17:30 | Colo Colo vs Ñublense

20:00 | Deportes Concepción vs Everton

Fecha 13

22 de mayo

20:00 | Everton vs Coquimbo Unido

23 de mayo

12:30 | Audax Italiano vs Cobresal

15:00 | Ñublense vs Universidad de Concepción

17:30 | Universidad de Chile vs O’Higgins

20:00 | Unión La Calera vs Palestino

24 de mayo

12:30 | Deportes Concepción vs Huachipato

15:00 | Deportes La Serena vs Deportes Limache

18:00 | Universidad Católica vs Colo Colo

Fecha 14

29 de mayo

18:00 | Cobresal vs Ñublense

20:30 | Universidad de Concepción vs Unión La Calera

30 de mayo

15:00 | Deportes La Serena vs Colo Colo

17:30 | Universidad de Chile vs Deportes Concepción

31 de mayo

12:30 | Deportes Limache vs Coquimbo Unido

15:00 | Huachipato vs Universidad Católica

17:30 | O’Higgins vs Everton

20:00 | Palestino vs Audax Italiano

Fecha 15

12 de junio

20:00 | Audax Italiano vs Deportes La Serena

13 de junio

15:00 | Everton vs Palestino

17:30 | Colo Colo vs Cobresal

20:00 | Ñublense vs Huachipato

14 de junio