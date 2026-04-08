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ANFP confirma programación del Clásico Universitario y del UC vs Colo Colo por la Liga de Primera

El ente rector del fútbol chileno dio a conocer los días y horarios de los partidos correspondientes a las jornadas 11, 12, 13, 14 y 15.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La ANFP anunció la programación oficial de las fechas 11, 12, 13, 14 y 15 de la Liga de Primera 2026, que tendrán como principales atractivos el Clásico Universitario y el cruce entre Universidad Católica y Colo Colo en el Claro Arena.

El tradicional duelo entre la U de Chile y la UC, correspondiente a la undécima jornada del torneo, quedó fijado para el sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

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En tanto, el clásico entre cruzados y albos, válido por la fecha 13, fue programado para el domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el remozado recinto de San Carlos de Apoquindo.

Revisa la programación completa de las fechas 11, 12, 13, 14 y 15 de la Liga de Primera

Fecha 11

23 de abril

  • 20:00 | Palestino vs Deportes Concepción

24 de abril

  • 18:00 | Unión La Calera vs Coquimbo Unido
  • 20:30 | Audax Italiano vs Deportes Limache

25 de abril

  • 15:00 | Ñublense vs O’Higgins
  • 18:00 | Universidad de Chile vs Universidad Católica

26 de abril

  • 12:30 | Deportes La Serena vs Huachipato
  • 15:00 | Universidad de Concepción vs Colo Colo
  • 17:30 | Everton vs Cobresal

Fecha 12

15 de mayo

  • 20:00 | Palestino vs Deportes La Serena
  • 20:00 | Coquimbo Unido vs Audax Italiano

16 de mayo

  • 17:30 | O’Higgins vs Universidad de Concepción
  • 20:00 | Deportes Limache vs Universidad Católica

17 de mayo

  • 12:30 | Huachipato vs Unión La Calera
  • 15:00 | Cobresal vs Universidad de Chile
  • 17:30 | Colo Colo vs Ñublense
  • 20:00 | Deportes Concepción vs Everton

Fecha 13

22 de mayo

  • 20:00 | Everton vs Coquimbo Unido

23 de mayo

  • 12:30 | Audax Italiano vs Cobresal
  • 15:00 | Ñublense vs Universidad de Concepción
  • 17:30 | Universidad de Chile vs O’Higgins
  • 20:00 | Unión La Calera vs Palestino

24 de mayo

  • 12:30 | Deportes Concepción vs Huachipato
  • 15:00 | Deportes La Serena vs Deportes Limache
  • 18:00 | Universidad Católica vs Colo Colo

Fecha 14

29 de mayo

  • 18:00 | Cobresal vs Ñublense
  • 20:30 | Universidad de Concepción vs Unión La Calera

30 de mayo

  • 15:00 | Deportes La Serena vs Colo Colo
  • 17:30 | Universidad de Chile vs Deportes Concepción

31 de mayo

  • 12:30 | Deportes Limache vs Coquimbo Unido
  • 15:00 | Huachipato vs Universidad Católica
  • 17:30 | O’Higgins vs Everton
  • 20:00 | Palestino vs Audax Italiano

Fecha 15

12 de junio

  • 20:00 | Audax Italiano vs Deportes La Serena

13 de junio

  • 15:00 | Everton vs Palestino
  • 17:30 | Colo Colo vs Cobresal
  • 20:00 | Ñublense vs Huachipato

14 de junio

  • 12:30 | Deportes Concepción vs Deportes Limache
  • 15:00 | Unión La Calera vs Universidad de Chile
  • 17:30 | Universidad Católica vs Universidad de Concepción
  • 20:00 | Coquimbo Unido vs O’Higgins

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