ANFP confirma programación del Clásico Universitario y del UC vs Colo Colo por la Liga de Primera
El ente rector del fútbol chileno dio a conocer los días y horarios de los partidos correspondientes a las jornadas 11, 12, 13, 14 y 15.
La ANFP anunció la programación oficial de las fechas 11, 12, 13, 14 y 15 de la Liga de Primera 2026, que tendrán como principales atractivos el Clásico Universitario y el cruce entre Universidad Católica y Colo Colo en el Claro Arena.
El tradicional duelo entre la U de Chile y la UC, correspondiente a la undécima jornada del torneo, quedó fijado para el sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.
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En tanto, el clásico entre cruzados y albos, válido por la fecha 13, fue programado para el domingo 24 de mayo a las 18:00 horas en el remozado recinto de San Carlos de Apoquindo.
Revisa la programación completa de las fechas 11, 12, 13, 14 y 15 de la Liga de Primera
Fecha 11
23 de abril
- 20:00 | Palestino vs Deportes Concepción
24 de abril
- 18:00 | Unión La Calera vs Coquimbo Unido
- 20:30 | Audax Italiano vs Deportes Limache
25 de abril
- 15:00 | Ñublense vs O’Higgins
- 18:00 | Universidad de Chile vs Universidad Católica
26 de abril
- 12:30 | Deportes La Serena vs Huachipato
- 15:00 | Universidad de Concepción vs Colo Colo
- 17:30 | Everton vs Cobresal
Fecha 12
15 de mayo
- 20:00 | Palestino vs Deportes La Serena
- 20:00 | Coquimbo Unido vs Audax Italiano
16 de mayo
- 17:30 | O’Higgins vs Universidad de Concepción
- 20:00 | Deportes Limache vs Universidad Católica
17 de mayo
- 12:30 | Huachipato vs Unión La Calera
- 15:00 | Cobresal vs Universidad de Chile
- 17:30 | Colo Colo vs Ñublense
- 20:00 | Deportes Concepción vs Everton
Fecha 13
22 de mayo
- 20:00 | Everton vs Coquimbo Unido
23 de mayo
- 12:30 | Audax Italiano vs Cobresal
- 15:00 | Ñublense vs Universidad de Concepción
- 17:30 | Universidad de Chile vs O’Higgins
- 20:00 | Unión La Calera vs Palestino
24 de mayo
- 12:30 | Deportes Concepción vs Huachipato
- 15:00 | Deportes La Serena vs Deportes Limache
- 18:00 | Universidad Católica vs Colo Colo
Fecha 14
29 de mayo
- 18:00 | Cobresal vs Ñublense
- 20:30 | Universidad de Concepción vs Unión La Calera
30 de mayo
- 15:00 | Deportes La Serena vs Colo Colo
- 17:30 | Universidad de Chile vs Deportes Concepción
31 de mayo
- 12:30 | Deportes Limache vs Coquimbo Unido
- 15:00 | Huachipato vs Universidad Católica
- 17:30 | O’Higgins vs Everton
- 20:00 | Palestino vs Audax Italiano
Fecha 15
12 de junio
- 20:00 | Audax Italiano vs Deportes La Serena
13 de junio
- 15:00 | Everton vs Palestino
- 17:30 | Colo Colo vs Cobresal
- 20:00 | Ñublense vs Huachipato
14 de junio
- 12:30 | Deportes Concepción vs Deportes Limache
- 15:00 | Unión La Calera vs Universidad de Chile
- 17:30 | Universidad Católica vs Universidad de Concepción
- 20:00 | Coquimbo Unido vs O’Higgins
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