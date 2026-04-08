Palestino suma un empate con sabor a derrota en el estreno por la Copa Sudamericana / ALEJANDRO PAGNI

Palestino tuvo un dubitativo arranque por la fase de grupos de la Copa Sudamericana al empatar en el estadio Nuevo Gasómetro ante Deportivo Riestra, elenco debutante en torneos Conmebol.

El elenco árabe intentó mostrar su mayor experiencia internacional y antes de los 10 minutos se propició la primera chance clara con un cabezazo de Nelson da Silva.

Palestino fue quien dominó el manejo de la pelota, convirtiendo a Ignacio Arce en figura al contener dos intentos de Sebastián Gallegos, junto con achicar a tiempo ante una arremetida de Jonathan Benítez.

NACHO ARCE SALVÓ AL MALEVO DOS VECES SEGUIDAS



El arquero de Riestra anticipó una jugada de Palestino y evitó un gol olímpico en la siguiente jugada por parte de Gallegos.



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En el segundo lapso, el cuadro nacional perdió ímpetu a nivel de juego y le dio espacio a Deportivo Riestra para acercarse a la portería de Sebastián Pérez.

La más clara vino al minuto 62, cuando Antony Alonso cabeceó en plena área, en una pelota que se fue desviada por poco.

EL MALEVO TUVO EL PRIMERO



Antony Alonso cabeceó en el área de Palestino y por poco abre el marcador a favor de Riestra.



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En el devenir del encuentro, por más que Cristián Muñoz dispuso del ingreso de piernas frescas como las de Jason León, Bryan Carrasco o Ronnie Fernández, no pudo profundizar.

Con el 0-0, Palestino lamenta un empate ante un elenco trasandino que solo ha podido ganar un partido en 2026, con lo que la igualdad sabe a derrota en las huestes tetracolores, que la próxima semana debutarán en casa en el torneo internacional cuando reciban al Montevideo City Torque.