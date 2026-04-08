;

“Hubiese sido injusto perder”: El análisis de Hernán Caputto tras el agónico empate de Coquimbo ante Nacional

El técnico del cuadro pirata destacó la entrega de sus dirigidos en su debut por la Copa Libertadores 2026.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Hernán Caputto, técnico de Coquimbo Unido, analizó el agónico empate 1-1 que rescató ante Nacional en su debut por la Copa Libertadores 2026 y se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Era demasiado haber perdido el partido, hubiese sido injusto. El equipo luchó hasta el final, encontró la posibilidad y me quedo contento con la entrega del equipo, principalmente”, afirmó el DT en conferencia de prensa.

Revisa también:

ADN

En esa línea, el entrenador del cuadro pirata destacó que “la idea sigue latente y es clara, de buscar el partido independiente del rival y de la competencia. Hace muchísimo tiempo que no estábamos en esta competencia, había muchos jugadores que no han jugado y mostraron una jerarquía muy grande".

Caputto también destacó el carácter de sus jugadores y agregó que “eso es lo que impregna al equipo, lo que tiene el club y la ciudad. Me imagino que eso a la gente le gusta y a uno también, pero estoy contento por el juego".

“Intentamos, siempre fuimos desde atrás, nos metieron un gol de balón detenido, donde ellos son fuertes, pero ante eso nos repusimos, pudimos buscar variantes y creo que lo rescatable es la intensidad del equipo durante todo el tiempo. Eso es fantástico, me gusta”, complementó.

Por último, el técnico de Coquimbo Unido abordó la competencia en el Grupo B, que también integran Universitario y Deportes Tolima, y apuntó que “cada punto va a ser importante, seguro hoy quedamos todos iguales en el grupo, pero independiente de eso, están todos bien. Vamos a recuperar a algunos jugadores y ya pensar en lo que viene. Me hubiese encantado ganar, pero no perder como se había dado, creo que es bueno".

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad