“Hubiese sido injusto perder”: El análisis de Hernán Caputto tras el agónico empate de Coquimbo ante Nacional

Hernán Caputto, técnico de Coquimbo Unido, analizó el agónico empate 1-1 que rescató ante Nacional en su debut por la Copa Libertadores 2026 y se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Era demasiado haber perdido el partido, hubiese sido injusto. El equipo luchó hasta el final, encontró la posibilidad y me quedo contento con la entrega del equipo, principalmente”, afirmó el DT en conferencia de prensa.

En esa línea, el entrenador del cuadro pirata destacó que “la idea sigue latente y es clara, de buscar el partido independiente del rival y de la competencia. Hace muchísimo tiempo que no estábamos en esta competencia, había muchos jugadores que no han jugado y mostraron una jerarquía muy grande".

Caputto también destacó el carácter de sus jugadores y agregó que “eso es lo que impregna al equipo, lo que tiene el club y la ciudad. Me imagino que eso a la gente le gusta y a uno también, pero estoy contento por el juego".

“Intentamos, siempre fuimos desde atrás, nos metieron un gol de balón detenido, donde ellos son fuertes, pero ante eso nos repusimos, pudimos buscar variantes y creo que lo rescatable es la intensidad del equipo durante todo el tiempo. Eso es fantástico, me gusta”, complementó.

Por último, el técnico de Coquimbo Unido abordó la competencia en el Grupo B, que también integran Universitario y Deportes Tolima, y apuntó que “cada punto va a ser importante, seguro hoy quedamos todos iguales en el grupo, pero independiente de eso, están todos bien. Vamos a recuperar a algunos jugadores y ya pensar en lo que viene. Me hubiese encantado ganar, pero no perder como se había dado, creo que es bueno".