Luces tenues y silencio: reconocida cadena de supermercados implementa la “Hora Silenciosa” para personas con TEA

Desde el 2007, cada 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para promover la inclusión y el respeto de los derechos fundamentales de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En este contexto, en Chile han surgido diversas iniciativas para darles visibilidad y avanzar en accesibilidad e inclusión, como lo planteado en los últimos días por los Supermercados Unimarc.

En los pasillos de este supermercado, la inclusión se practica todos los días de 15:00 a 16:00 horas. Es un recordatorio de que, a veces, para avanzar como sociedad, lo que más necesitamos es bajar el ruido y aprender a escuchar las necesidades del otro.

“Son las tres de la tarde, el bullicio habitual de la ciudad parece quedar fuera. De pronto, el brillo intenso de los focos fluorescentes desciende a una tonalidad cálida, la música ambiental se apaga y el pitido electrónico de las cajas registradoras baja su intensidad hasta convertirse en un eco lejano. No es un fallo técnico; es el comienzo de la ‘Hora Silenciosa’“, indican.

Esta escena se repite simultáneamente en los 301 locales que la cadena tiene a lo largo de Chile. La iniciativa busca transformar un trámite cotidiano (muchas veces estresante y caótico) en una experiencia de compra positiva para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones neurodivergentes.

Un país que necesita espacios amigables

La urgencia de estas medidas no es azarosa. Los datos en Chile revelan una realidad que durante años fue invisible en los pasillos del comercio: Según la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE) de 2022, en el país residen cerca de 45 mil adultos con TEA, de los cuales casi la mitad presenta alguna discapacidad asociada.

Ademas, en la población infantil, la cifra es aún más decidora: un estudio de la Revista Chilena de Pediatría (2021) indica que 1 de cada 51 niños entre 18 y 30 meses está dentro del espectro.

Para este segmento de la población, el exceso de estímulos sensoriales (luces, ruidos, multitudes) puede resultar disruptivo e incluso doloroso.

Lionel Gubler, gerente del formato Unimarc, explica que el objetivo es ir más allá de la simple transacción comercial: “Queremos que Chile sea una sociedad más inclusiva. Estamos muy atentos a las necesidades de las personas neurodivergentes para que siempre encuentren un entorno acogedor”.