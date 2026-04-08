Christian Pino, pareja de Karla Rubilar, asume rol clave en La Moneda: este es el nuevo cargo del periodista

El periodista Christian Pino, esposo de la exministra Karla Rubilar, asumió un importante rol en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Hace unos días el comunicador fue fichado en la Subsecretaría de Seguridad Pública, liderada por el exdiputado Andrés Jouanett, según consignó The Clinic.

De acuerdo al medio antes citado, Christian Pino se desempeña como jefe de comunicaciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública de Gobierno.

Si bien en sus redes sociales no ha realizado la “oficialización” de su fichaje por el Gobierno, sí se le ha visto realizando interacciones con la cuenta oficial de la Subsecretaría de Seguridad Pública.

¿Quién es Christian Pino?

Christian Pino es Periodista de la Universidad de Viña del Mar, tiene diplomado en Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios y otro diplomado de la Academia de Guerra del Ejército de Chile.

En su ámbito laboral, hasta marzo se desempeñó como panelista de un programa de radio, en donde era co-conductor con Karla Rubilar.

Adicionalmente, tuvo participación en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en donde fue asesor, sin remuneración, de Rubilar.