Presidente Kast inaugura FIDAE 2026 y proyecta a Chile como líder aeroespacial en la región

Este martes, el Presidente José Antonio Kast inauguró la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026, la principal exhibición aeroespacial, de defensa y seguridad de América Latina.

En su discurso, el Mandatario destacó la instancia: “Fidae se ha ido consolidando como uno de los principales centros y ferias aeroespaciales de Iberoamérica . Esperamos en algún momento decir que somos la mejor y más grande feria a nivel mundial”.

“Expresa la capacidad de nuestro país de organizar, de convocar, de innovar y de proyectarse con seriedad en un ámbito estratégico para el presente y el futuro de las Naciones”, añadió.

“Santiago se transforma en un centro de encuentro”

En esa línea, el Presidente Kast sostuvo que “Chile no llegó a este desarrollo por casualidad. El país entendió temprano la importancia del espacio aéreo y de la tecnología y de la proyección estratégica”.

“Durante esta semana, Santiago se transforma en un centro de encuentro de empresas, instituciones, expertos, delegaciones internacionales, donde se generan vínculos, oportunidades y acuerdos concretos que favorecen el progreso de Chile”, agregó.