“Duele y duele muchísimo...”: Karla Rubilar critica decisión de despido de directora de SernamEG en medio de un tratamiento contra el cáncer

Durante la noche de este lunes, la ex ministra Karla Rubilar criticó públicamente la desvinculación de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscilla Carrasco.

La desvinculación fue solicitada por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, y fue duramente críticada por Karla Rubilar ya que Carrasco actualmente enfrenta un tratamiento por cáncer de mama.

“Si se le pidió la renuncia a la directora del Servicio de la Mujer y Equidad de Género, cargo que había ganado por alta dirección pública, en medio de un tratamiento por cáncer de mama, duele y duele muchísimo”, cuestionó la ex ministra de la Segegob.

“Sin lugar a dudas, enfrentar esta enfermedad catastrófica requiere de apoyo y contención. Este es un gobierno que además decretó una alerta oncológica dándole una prioridad mayor”, continuó Karla Rubilar.

La ex ministra indicó que no hay coherencia entre la desvinculación y la alerta oncológica planteada por el gobierno, ya que Priscilla Carrasco se encuentra enfrentando un cáncer de mama triple negativo.

Finalmente, Karla Rubilar solicitó al ejecutivo reconsiderar la desvinculación de Priscilla Carrasco y que volvieran atrás con la decisión adoptada.