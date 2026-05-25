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Hombre en situación de calle muere baleado en Renca: recibió disparo en plena ribera del río Mapocho

La víctima falleció durante la madrugada tras ser atacada en el sector de Costanera Norte.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Hombre en situación de calle muere baleado en Renca: recibió disparo en plena ribera del río Mapocho

Hombre en situación de calle muere baleado en Renca: recibió disparo en plena ribera del río Mapocho

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Un hombre en situación de calle murió durante la madrugada de este lunes tras ser baleado en la comuna de Renca, específicamente en la ribera del río Mapocho, en el sector de Petersen con Costanera Norte.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima recibió un disparo en una de sus piernas, lesión que finalmente le provocó la muerte. El hecho quedó al descubierto durante horas de la madrugada, movilizando a personal policial y equipos especializados hasta el lugar.

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Las diligencias quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, junto al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, quienes realizaron peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica del ataque e identificar a él o los responsables.

Hasta el momento no se han informado detenidos ni mayores antecedentes sobre las circunstancias en que ocurrió el homicidio. La investigación continúa en desarrollo.

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