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Claro Chile compensará a clientes afectados por cobros indebidos por roaming en Argentina: así se devolverá el dinero

Casi 19 mil personas recibirán las restituciones del dinero cobrados de manera indebida en sus viajes en un lapso de cuatro años.

Gabriel Esteffan

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / Pollyana Ventura

La empresa de telecomunicaciones Claro se comprometió a compensar a un total de 18.948 clientes que fueron afectados por cobros injustificados en servicios de roaming internacional en Argentina entre agosto del año 2020 y junio de 2024.

Tras un acuerdo con el Sernac, la compañía restituirá, con reajustes e intereses, los montos cobrados indebidamente, lo que implica un monto total de $201.718.008, entre los consumidores afectados.

Las restituciones de los montos que corresponden a cada cliente dependerá de la cantidad de veces, tiempos y viajes realizados a Argentina en el período indicado anteriormente.

Cómo se pagará a los clientes

Según informa el Sernac, al momento de proceder al pago de las restituciones, se hace la distinción respecto de si la persona beneficiaria se mantiene como cliente de Claro o no.

Clientes actuales sin deuda:

Se descontará automáticamente de la/s boleta/s del consumidor, con un máximo de seis boletas.

Revisa también:

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Clientes con deuda: Se abonará al monto de la deuda y el diferencial, si procede, se abonará en su boleta, con un máximo de 6 boletas.

En ambos casos, de existir un diferencial, se transferirá a una cuenta bancaria del consumidor.

¿Qué pasa con los que ya no son clientes de Claro?

Para los consumidores que ya no son clientes de Claro y no tienen deudas, se realizará el pago mediante transferencia bancaria, o de no ser esto posible, emitirá un vale vista nominativo.

Para los que no son clientes y mantienen deuda, se abonará al monto adeudado por el consumidor, y la diferencia se transferirá a una cuenta bancaria.

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