;

Estos son los 10 autos más rendidores para enfrentar el alza de la bencina en Chile: Hasta $420 mil de ahorro al año

La plataforma Yapo analizó la sección de vehículos usados y elaboró una lista clave para aquellos que están pensando en comprar.

Javier Méndez

Estos son los 10 autos más rendidores para enfrentar el alza de la bencina en Chile: Hasta $420 mil de ahorro al año

Estos son los 10 autos más rendidores para enfrentar el alza de la bencina en Chile: Hasta $420 mil de ahorro al año / Oscar Guerra

Esta semana se confirmó una dura noticia para el bolsillo: un histórico aumento en el precio de los combustibles a partir de este jueves. El alza es significativa, ya que la gasolina de 93 octanos subirá cerca de $370 por litro, mientras que el diésel experimentará un incremento de $580.

Mientras los conductores buscan soluciones desesperadas, como llenar bidones antes del cambio de precio o adoptar prácticas de conducción eficiente para ahorrar cada gota, el escenario se vuelve igual de complejo para otro grupo en particular.

“El aumento de los combustibles es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo para todas las personas que en este momento están pensando comprar un vehículo”, asegura Sebastián Bunster, Team Leader Automotriz de Yapo.cl.

Revisa también:

ADN

Precisamente fue esta última plataforma la que analizó su sección de vehículos usados para identificar aquellos que son más “rendidores”. “Hay un alto interés por autos más rendidores, especialmente en segmentos de citycars, híbridos y modelos de bajo consumo”, precisa Bunster.

Dan cifras. Para dimensionar el impacto que puede tener la elección de una máquina más eficiente, un conductor que recorre 1.000 km mensuales podría ahorrar hasta $35.000 mensuales ($420.000 anuales) al optar por un auto que rinda 24 km/l en lugar de uno de 15 km/l.

La lista de autos más rendidores ante el alza de combustible: consumo km/l y precios promedio

  1. Suzuki Swift Hybrid 1.2: 24,1 km/l ($10.500.000 – $12.000.000)
  2. Peugeot 208 1.2 PureTech: 23,8 km/l ($8.500.000 – $11.000.000)
  3. Suzuki Celerio 1.0: 23,8 km/l ($6.000.000 – $8.000.000)
  4. Opel Corsa 1.2: 23,4 km/l ($9.000.000 – $12.000.000)
  5. Suzuki Celerio 1.0 M: 22,8 km/l ($6.000.000 – $8.000.000)
  6. Suzuki Alto 1.0: 22,1 km/l ($4.500.000 – $6.500.000)
  7. Skoda Fabia 1.0 TSI: 22,0 km/l ($9.000.000 – $11.500.000)
  8. Suzuki Swift: 21,0 km/l ($7.500.000 – $10.000.000)
  9. Suzuki S-Presso: 20,9 km/l ($6.500.000 – $8.000.000)
  10. Kia Morning 1.0: 20,0 km/l ($5.500.000 – $8.000.000)

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad