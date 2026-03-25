Estos son los 10 autos más rendidores para enfrentar el alza de la bencina en Chile: Hasta $420 mil de ahorro al año / Oscar Guerra

Esta semana se confirmó una dura noticia para el bolsillo: un histórico aumento en el precio de los combustibles a partir de este jueves. El alza es significativa, ya que la gasolina de 93 octanos subirá cerca de $370 por litro, mientras que el diésel experimentará un incremento de $580.

Mientras los conductores buscan soluciones desesperadas, como llenar bidones antes del cambio de precio o adoptar prácticas de conducción eficiente para ahorrar cada gota, el escenario se vuelve igual de complejo para otro grupo en particular.

“El aumento de los combustibles es un factor importante a tener en cuenta, sobre todo para todas las personas que en este momento están pensando comprar un vehículo”, asegura Sebastián Bunster, Team Leader Automotriz de Yapo.cl .

Precisamente fue esta última plataforma la que analizó su sección de vehículos usados para identificar aquellos que son más “rendidores”. “Hay un alto interés por autos más rendidores, especialmente en segmentos de citycars, híbridos y modelos de bajo consumo”, precisa Bunster.

Dan cifras. Para dimensionar el impacto que puede tener la elección de una máquina más eficiente, un conductor que recorre 1.000 km mensuales podría ahorrar hasta $35.000 mensuales ($420.000 anuales) al optar por un auto que rinda 24 km/l en lugar de uno de 15 km/l.

La lista de autos más rendidores ante el alza de combustible: consumo km/l y precios promedio