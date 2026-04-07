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VIDEO. “El equipo está fluyendo muy bien”: la felicidad en O’Higgins tras ganar en su estreno en Copa Sudamericana

Arnaldo Castillo destacó el rendimiento alcanzado ante Millonarios.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

“El equipo está fluyendo muy bien”: la felicidad en O’Higgins tras ganar en su estreno en Copa Sudamericana

“El equipo está fluyendo muy bien”: la felicidad en O’Higgins tras ganar en su estreno en Copa Sudamericana / Pablo Ovalle Isasmendi

O’Higgins comenzó de la mejor manera su participación en la Copa Sudamericana al imponerse con claridad a Millonarios de Colombia.

En Rancagua, quien abrió la cuenta fue Arnaldo Castillo, que destacó el resultado y el rendimiento.

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“Es importante siempre ganar, independiente del rival. Salio bien lo que se planificó en la semana, es muy satisfactorio. El equipo dio lo mejor de sí. Se vio que el equipo está fluyendo muy bien”, resaltó el paraguayo, valorando también su aporte goleador.

“Lindo marcar y aportar al equipo, independiente de la competencia que sea. Uno trata siempre de estar ahí, se me dio y feliz por eso”, resaltó el atacante de 28 años, quien también valoró el haber vuelto a anotar tras más de un mes.

Venía de hace rato con la mente en otras cosas, hago mi trabajo con pasión y me aferro a la fe, es lo que me mueve y se me están dando las cosas, gracias a Dios”, cerró Arnaldo Castillo.

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