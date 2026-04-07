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VIDEO. “Siempre hay que soñar, somos Boca”: El festejo de Leandro Paredes en el Claro Arena ante la UC

El volante y capitán del ‘xeneize’ debutó en el máximo torneo de clubes de esta parte del mundo.

Gonzalo Miranda

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors

Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors

Un triste regreso tuvo la Universidad Católica a la Copa Libertadores. Los ‘cruzados’ se reencontraban con la participación internacional en el principal torneo de clubes de esta parte del mundo, pero el problema fue tuvo a un gigante sudamericano al frente.

En el visitante la figura fue el campeón del mundo, Leandro Paredes, quien abrió el marcador con un golazo: “soñaba con jugar esta competición con esta camiseta. Lo pude hacer de la mejor manera con un gol”, dijo tras el encuentro.

Agregó que “siempre hay que soñar, somos Boca, tenemos la obligación de competir”, dijo el volante y capitán del ‘Xeneize’.

Gentileza: SportsCenter

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