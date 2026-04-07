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Cristian Garin vs Alexander Zverev: horario, canal de TV y cómo ver en vivo el Masters de Montecarlo

El chileno busca dar el golpe ante el número 3 del mundo. Revisa todos los detalles para seguir el partido en vivo.

Daniel Ramírez

GETTY IMAGES

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Cristian Garin tendrá un exigente desafío frente al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, a quien enfrentará por la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, este miércoles 8 de abril.

El chileno viene de vencer al italiano Matteo Arnaldi en primera ronda. Anteriormente, ganó dos partidos de la qualy para ingresar al cuadro principal del torneo. Es decir, “Gago” lleva tres victorias consecutivas en Montecarlo.

Ahora, el representante nacional chocará contra el tercer favorito del certamen: Zverev. El historial de duelos entre ambos tenistas es favorable para Garin, con dos triunfos y una derrota frente al germano.

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¿A qué hora juega Cristian Garin vs Alexander Zverev?

Cristian Garin y Alexander Zverev se medirán este miércoles 8 de abril. Este compromiso comenzará no antes de las 6:10 de la mañana de Chile.

¿Dónde ver en vivo el partido por el Masters de Montecarlo?

Por TV, el duelo entre el chileno y el alemán será transmitido por ESPN 2. Además, este encuentro se podrá ver en vivo y sin interrupciones a través de la plataforma Disney+ Premium.


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