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¡Se acabó! Jarry corta su mala racha de 13 derrotas seguidas y gana con un desenlace inesperado en Madrid

El chileno superó la primera ronda del Challenger de Madrid y volvió a festejar después de nueve meses sin saber de victorias.

Daniel Ramírez

¡Se acabó! Jarry corta su mala racha de 13 derrotas seguidas y gana con un desenlace inesperado en Madrid

¡Se acabó! Jarry corta su mala racha de 13 derrotas seguidas y gana con un desenlace inesperado en Madrid / Jordan Pettitt - PA Images

Tras acumular 13 derrotas consecutivas, este martes Nicolás Jarry (156°) cortó su mala racha al debutar con un triunfo en el Challenger 75 de Madrid, derrotando al español Miguel Damas (272°).

La victoria del “Nico” contó con un desenlace inesperado: después de perder 6-1 el primer set, el hispano acusó una lesión en el hombro y se retiró del partido, dándole el triunfo al chileno.

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De esta manera, el tenista nacional avanzó a la segunda ronda del torneo madrileño, donde enfrentará al ganador del cruce entre el suizo Dominic Stricker (293°) y el bosnio Andrej Nedic (290°).

Nicolás Jarry no ganaba un partido desde julio de 2025. Su última victoria había sido contra el brasileño Joao Fonseca en Wimbledon. Desde ahí, el “Príncipe” sufrió 13 derrotas seguidas hasta hoy, volviendo a los triunfos en la capital de España.

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