Cristian Garin supera una negativa racha en Masters 1000 y ahora enfrentará a un viejo conocido en Montecarlo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Cristian Garin vive un dulce retorno a las canchas, aprovechando al máximo la serie de bajas que se ha producido en el Masters 1000 de Montecarlo.

El tenista nacional superó la qualy con solidez y este lunes mantuvo el ritmo en el Principado ante Mateo Arnaldi, 107 del planeta, quien entró al cuadro como “lucky loser”.

Tras una serie de quiebres entre sí en los primeros tres juegos del partido, “Gago” pavimentó un solido 6/2 a su favor en el primer set.

La tónica en torno a la debilidad de ambos en el servicio se mantuvo en el segundo parcial, pero Cristian Garin logró sacar adelante la tarea para, luego de tres breaks a favor y dos en contra, selló el 6/4 con que abrochó su clasificación a segunda ronda.

La victoria sobre Mateo Arnaldi le significa no solo volver al top 100 al chileno (se ubica 82 en el live ranking), sino también quebrar una racha negativa en Masters 1000, donde no ganaba un partido por el cuadro principal de este tipo de torneos desde 2023, en Shanghai.

Lo que viene para “Gago” en Montecarlo, eso sí, son palabras mayores, pues deberá enfrentarse ante el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, contra quien tiene historial positivo, con dos triunfos y una derrota.