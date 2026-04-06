;

VIDEO. Cristian Garin supera una negativa racha en Masters 1000 y ahora enfrentará a un viejo conocido en Montecarlo

El chileno sumó su tercera victoria seguida en el Principado, abrochando su regreso al top 100.

Carlos Madariaga

Cristian Garin supera una negativa racha en Masters 1000 y ahora enfrentará a un viejo conocido en Montecarlo

Cristian Garin supera una negativa racha en Masters 1000 y ahora enfrentará a un viejo conocido en Montecarlo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Cristian Garin vive un dulce retorno a las canchas, aprovechando al máximo la serie de bajas que se ha producido en el Masters 1000 de Montecarlo.

El tenista nacional superó la qualy con solidez y este lunes mantuvo el ritmo en el Principado ante Mateo Arnaldi, 107 del planeta, quien entró al cuadro como “lucky loser”.

Revisa también:

ADN

Tras una serie de quiebres entre sí en los primeros tres juegos del partido, “Gago” pavimentó un solido 6/2 a su favor en el primer set.

La tónica en torno a la debilidad de ambos en el servicio se mantuvo en el segundo parcial, pero Cristian Garin logró sacar adelante la tarea para, luego de tres breaks a favor y dos en contra, selló el 6/4 con que abrochó su clasificación a segunda ronda.

La victoria sobre Mateo Arnaldi le significa no solo volver al top 100 al chileno (se ubica 82 en el live ranking), sino también quebrar una racha negativa en Masters 1000, donde no ganaba un partido por el cuadro principal de este tipo de torneos desde 2023, en Shanghai.

Lo que viene para “Gago” en Montecarlo, eso sí, son palabras mayores, pues deberá enfrentarse ante el número 3 del mundo, el alemán Alexander Zverev, contra quien tiene historial positivo, con dos triunfos y una derrota.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad