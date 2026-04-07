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Alto al fuego de última hora: Trump acepta cese de ataques con Irán y abre ventana clave en crisis por estrecho de Ormuz

La tregua de dos semanas busca destrabar negociaciones y evitar una escalada mayor en la zona.

Nelson Quiroz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un giro clave en la crisis con Irán al aceptar un alto al fuego de dos semanas, a pocas horas de que venciera el ultimátum que él mismo había fijado.

Según reportó CNN, la tregua está condicionada a que Teherán reabra de forma “completa, inmediata y segura” el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

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El anuncio se produjo tras gestiones diplomáticas impulsadas por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien solicitó una pausa para permitir negociaciones.

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Trump aseguró que decidió suspender los ataques previstos contra territorio iraní luego de conversaciones con autoridades paquistaníes, afirmando que ya se habrían cumplido los principales objetivos militares y que existe una base “trabajable” para alcanzar un acuerdo definitivo.

Pese a la apertura al diálogo, el escenario sigue siendo tenso. En paralelo, países del Golfo han reportado intentos de interceptar misiles y drones en las últimas horas, lo que refleja que la situación continúa siendo volátil. No obstante, desde Washington sostienen que este período de dos semanas podría ser clave para avanzar hacia un entendimiento más amplio que permita desescalar el conflicto en Medio Oriente.

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