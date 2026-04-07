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Estados Unidos ataca a Irán: reportan bombardeos contra infraestructura clave iraní

Según medios como CNN, los ataques habrían impactado complejos petroquímicos y una planta industrial, en medio del ultimátum de Donald Trump.

Nelson Quiroz

Estados Unidos ataca a Irán: reportan bombardeos contra infraestructura clave iraní

En medio de la tensión mundial, la tarde de este martes, reportes de CNN dieron cuenta de una nueva escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, marcada por ataques a infraestructura clave del país persa en coordinación con Israel.

Según medios estatales iraníes citados por la cadena, bombardeos habrían impactado el mayor complejo petroquímico del país, en la ciudad de Mahshahr, así como una planta de aluminio en Arak, donde se registró un incendio de gran magnitud tras el ataque.

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El escenario se desarrolla en medio del ultimátum impuesto por el presidente Donald Trump, quien fijó un plazo para que Irán retome negociaciones y reabra el estrecho de Ormuz.

En paralelo, desde la Casa Blanca confirmaron que el mandatario está al tanto de una propuesta de alto al fuego por dos semanas impulsada por Pakistán, aunque advirtieron que la respuesta oficial aún está pendiente.

“Estamos en negociaciones intensas”, señaló Trump, sin entregar mayores detalles sobre el estado de las conversaciones.

Mientras tanto, la tensión continúa en aumento en la región. Países del Golfo han reportado intentos de interceptar misiles y drones en las últimas horas, en un contexto de creciente actividad militar. En paralelo, gestiones diplomáticas contrarreloj buscan evitar una escalada mayor.

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