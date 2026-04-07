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VIDEO. Emprendedora e ingeniera chilena y su visión del mundo laboral: “Mucha gente tiene buen trabajo, pero es infeliz porque le falta propósito”

La ingeniera Barbarita Lara reflexionó sobre liderazgo, motivación y desafíos profesionales en conversación con Andrea Obaid en un nuevo episodio de Tecnociencia.

Martín Neut

Andrea Obaid

Capítulo 5 de Tecnociencia

Capítulo 5 de Tecnociencia

El quinto capítulo de la nueva temporada de Tecnociencia aborda el emprendimiento como una vía para construir propósito y transformar la vida. En conversación con la conductora Andrea Obaid, la emprendedora, ingeniera y autora Barbarita Lara reflexionó sobre los desafíos de salir de la zona de confort y apostar por un camino propio.

Durante el episodio, Lara cuestionó la estabilidad laboral sin sentido: “Me toca ver mucha gente empleada con un buen trabajo (…) pero que es infeliz, porque le falta propósito”. En esa línea, planteó que el emprendimiento permite romper esos límites y evitar “tocar un techo” dentro de una industria tradicional.

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Además, hizo un llamado a actuar y no postergar proyectos personales: “¿Algún día cuándo?”, advirtió, señalando que muchas veces las personas no avanzan “cuando ya no tengas tiempo, cuando estés cansado o con tantas cuentas que pagar”. Para ella, es clave “equivocarse rápido” y construir un modelo propio a tiempo.

“Me cambió la vida”

Respecto al esfuerzo que implica emprender, reconoció: “Estoy muy cansada, claro que estoy cansada”, pero enfatizó que “es tan bacán poder trabajar por lo que a ti te apasiona”. También destacó que el diferencial no siempre es el talento: “No necesariamente por ser la persona más inteligente (…) pero es la que puede llenar la sala con su voz”.

El capítulo también profundiza en su historia personal. Sobre la maternidad, afirmó: “Me cambió la vida (…) ahora un ser humano depende de mí”, mientras que frente a la compleja condición de salud de su hijo menor sostuvo.

“Yo lo único que quería era que mi hijo estuviera con vida”. Desde esa experiencia, proyecta su motivación: “Si es necesario crearle un corazón, lo voy a hacer”.

El episodio ya está disponible en las plataformas de ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.

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