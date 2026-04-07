;

Alejandro Tabilo vs Jiri Lehecka: horario, canal de TV y cómo ver en vivo el Masters de Montecarlo

El tenista nacional desafía al número 13 del mundo por la segunda ronda del torneo europeo. Revisa la hora exacta y dónde ver en vivo el partido.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Alejandro Tabilo tendrá un duro desafío por la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, donde se medirá contra el checo Jiri Lehecka, actual 13 del mundo.

El “Jano”, 39 del planeta, consiguió un sólido triunfo en la primera ronda del torneo frente al húngaro Márton Fucsovics. El chileno se impuso por parciales de 6-4 y 6-3.

Por su parte, el checo viene de derrotar por 7-6, 6-7 y 6-2 al estadounidense Emilio Nava, también por la primera ronda del certamen.

Tabilo y Lehecka se han enfrentado dos veces en el circuito ATP. En ambas oportunidades resultó como ganador el europeo. Ahora, el chileno buscará su revancha para seguir avanzando en Montecarlo.

Revisa también:

ADN

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Jiri Lehecka?

Alejandro Tabilo y Jiri Lehecka se enfrentarán este miércoles 8 de abril, a partir de las 5:00 de la mañana de Chile.

¿Dónde ver en vivo el partido por el Masters de Montecarlo?

Este duelo entre el chileno y el checo será transmitido por ESPN 2. Además, el partido se podrá ver en vivo y sin interrupciones a través de la plataforma Disney+ Premium.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad