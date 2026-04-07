Alejandro Tabilo vs Jiri Lehecka: horario, canal de TV y cómo ver en vivo el Masters de Montecarlo

Alejandro Tabilo tendrá un duro desafío por la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, donde se medirá contra el checo Jiri Lehecka, actual 13 del mundo.

El “Jano”, 39 del planeta, consiguió un sólido triunfo en la primera ronda del torneo frente al húngaro Márton Fucsovics. El chileno se impuso por parciales de 6-4 y 6-3.

Por su parte, el checo viene de derrotar por 7-6, 6-7 y 6-2 al estadounidense Emilio Nava, también por la primera ronda del certamen.

Tabilo y Lehecka se han enfrentado dos veces en el circuito ATP. En ambas oportunidades resultó como ganador el europeo. Ahora, el chileno buscará su revancha para seguir avanzando en Montecarlo.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs Jiri Lehecka?

Alejandro Tabilo y Jiri Lehecka se enfrentarán este miércoles 8 de abril, a partir de las 5:00 de la mañana de Chile.

¿Dónde ver en vivo el partido por el Masters de Montecarlo?

Este duelo entre el chileno y el checo será transmitido por ESPN 2. Además, el partido se podrá ver en vivo y sin interrupciones a través de la plataforma Disney+ Premium.