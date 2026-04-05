Alejandro Tabilo se hace respetar en su debut por el Masters de Montecarlo: sólida victoria del chileno

Alejandro Tabilo (39°) debutó con una sólida victoria este domingo en el Masters 1000 de Montecarlo, superando en primera ronda al húngaro Márton Fucsovics (51°).

El tenista nacional no tuvo mayores problemas para derrotar a su rival por parciales de 6-4 y 6-3, en una hora y 22 minutos de juego.

El “Jano” se instaló en la segunda ronda del certamen y ahora espera por su próximo oponente, el cual saldrá del duelo entre el estadounidense Emilio Nava (164°) y el checo Jiri Lehecka (14°). Este último viene de salir subcampeón del Masters de Miami.

Vale mencionar que Alejandro Tabilo abrió la participación chilena en el cuadro principal del torneo en Montecarlo. Mañana lunes será el turno de Cristian Garin, quien debutará frente al italiano Matteo Arnaldi (107°).