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“Tuve la fortuna de conocer a Adán Godoy; arrastraba una pelea contra el cáncer y no pudo ganarla, lamentablemente”

El presidente del Sifup, Luis Marín, manifestó su tristeza por la muerte del exportero de La Roja, quien fue parte del histórico tercer puesto en el Mundial de 1962.

Daniel Ramírez

“Tuve la fortuna de conocer a Adán Godoy; arrastraba una pelea contra el cáncer y no pudo ganarla, lamentablemente”

El fútbol chileno volvió a estar de luto luego de que se confirmara este domingo la muerte de Adán Godoy, exseleccionado nacional y parte del histórico equipo que obtuvo el tercer lugar en el Mundial de 1962.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) fue quien confirmó la triste noticia sobre la partida del exportero de La Roja, quien falleció a sus 89 años.

El presidente del Sifup, Luis Marín, se pronunció tras el fallecimiento de Adán Godoy. “Como gremio lamentamos mucho su partida. En lo personal, estoy muy triste por esta noticia. Tuve la fortuna de conocer y acompañar a Adán años atrás, a él y a su familia”, señaló el otrora arquero y mundialista con Chile en Sudáfrica 2010.

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“Lamentablemente, él venía arrastrando una pelea contra el cáncer y no pudo ganarla”, agregó el timonel del Sifup.

"Le mandamos mucha fuerza a su familia y esperamos acompañarlos en este momento tan complicado, que es lo que hemos hecho con el Sifup en los últimos años”, concluyó Luis Marín.

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