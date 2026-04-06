Tras anuncios sobre CuentaRUT: estos son los cobros que se mantienen para los clientes en Chile

30 de diciembre de 2021/SANTIAGO Tarjeta Cuenta Rut,este cambio se produce para "darle más seguridad a los clientes y consiste en cambiar la tarjeta que tiene banda por una que tiene chip", disminuyendo así la posibilidad de clonación. FOTO: JORGE DIAZ/AGENCIA UNO / Jorge Diaz/Agencia Uno

Durante la mañana de este lunes, BancoEstado concretó un esperado anuncio sobre la CuentaRUT, el producto financiero más utilizado del país, que alcanza a más de 15 millones de personas.

La medida fue presentada por el presidente de la entidad, Mario Farren, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, generando amplio interés debido a su impacto en la población.

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El anuncio se enmarca en una serie de cambios orientados a facilitar el uso de esta cuenta, especialmente considerando su alto nivel de penetración, que supera el 80% entre los mayores de 14 años.

Desde el banco destacaron que la decisión apunta a incentivar el uso de herramientas digitales y ampliar la cantidad de usuarios activos en el sistema financiero formal.

En ese contexto, se confirmó la eliminación de uno de los cobros para los clientes: los $300 por las transferencias electrónicas realizadas desde CuentaRUT hacia otras instituciones financieras. Sin embargo, la medida no implica el fin total de las comisiones asociadas al servicio.

¿Qué se mantiene?

De hecho, en concreto, se precisó que uno de los cobros tradicionales se mantendrá vigente. Se trata del cargo de $300 por realizar giros de dinero en cajeros automáticos, el cual seguirá aplicándose pese a los cambios informados por la entidad estatal.

Según explicó BancoEstado, esta decisión busca equilibrar los costos operacionales del sistema, considerando que la eliminación de otras comisiones significará una reducción relevante en sus ingresos.

Con todo, el anuncio marca un ajuste importante en el funcionamiento de la CuentaRUT, aunque mantiene ciertos costos para sus usuarios.