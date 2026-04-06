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Amenaza contra estudiante en página de “confesiones” activa resguardo policial en liceo de Valparaíso

Un mensaje anónimo advirtió un supuesto apuñalamiento, lo que obligó a activar protocolos de seguridad.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / LUKAS SOLIS SAEZ

El Liceo Eduardo de la Barra, en la región de Valparaíso, amaneció este lunes con un amplio resguardo policial tras la detección de una amenaza anónima dirigida a estudiantes del establecimiento.

De acuerdo al recinto, mensajes de odio y violencia comenzaron a circular en grupos de confesiones administrados por terceros. Según consignó 24 Horas, se trataría de una página de Facebook e Instagram llamada “Confesiones Eduardo de la Barra”.

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En una de las publicaciones, un estudiante –sin identificar– advirtió: “Mañana (hoy lunes) en el liceo se van a meter infiltrados y van a apuñalar a un niño de primero medio. Por favor, avisen, no sé qué hacer. Escuché la conversación de los locos hablando y me dio miedo”.

Carabineros resguarda ingreso a clases

La directora del Liceo Eduardo de la Barra, Lorena Cortés, confirmó la situación: “Nos llegó, a través de las redes sociales, una amenaza hacia un estudiante que no se identifica, pero que sería dañado durante las horas de clases dentro del establecimiento”.

Ante esto, se activaron protocolos de seguridad, dando inicio a acciones investigativas, mientras que la Prefectura de Carabineros de Valparaíso realiza servicios preventivos durante el horario de ingreso a clases de los alumnos.

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