Irán rechaza propuesta de alto el fuego impulsada por EE.UU. y exige un fin permanente de la guerra

Irán respondió con un rechazo a la propuesta de alto el fuego que Estados Unidos le hizo llegar a través de mediadores paquistaníes y, en su lugar, exigió un fin permanente de la guerra.

La información fue reportada por la agencia estatal IRNA y recogida también por medios internacionales, en un momento de máxima tensión regional y mientras continúan los contactos diplomáticos para intentar frenar la escalada.

Según esos reportes, la respuesta iraní quedó plasmada en diez cláusulas que van más allá de una tregua temporal. Entre las exigencias aparecen el fin de los conflictos en la región, un protocolo para asegurar el paso seguro por el estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones y la reconstrucción de infraestructura dañada durante los ataques en curso.

Con ello, Teherán busca instalar que cualquier salida debe ser estructural y no un simple paréntesis de algunos días.

La Casa Blanca baja el perfil a la propuesta y evita darla por cerrada

Desde Washington, en paralelo, la reacción fue más cauta. Un alto cargo de la Casa Blanca, citado bajo condición de anonimato, no negó que exista una fórmula en discusión impulsada desde Pakistán, pero dejó claro que no se trata de una decisión tomada ni de un acuerdo consolidado.

En esa línea, sostuvo que “es una de las muchas cosas que se barajan, y el presidente no ha dado su visto bueno a la idea”.

Ese matiz es clave porque distintas versiones han apuntado a una posible tregua de 45 días como puerta de entrada a una salida más definitiva. Sin embargo, por ahora el mensaje desde la Casa Blanca es que se trata solo de una de varias alternativas sobre la mesa y que Donald Trump todavía no resuelve si respaldará formalmente esa opción.

La posición iraní, además, ha sido consistente en las últimas jornadas. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, señaló este lunes que la respuesta de Irán ya fue formulada y que está basada en los intereses nacionales del país, insistiendo en que no aceptarán ultimátums ni amenazas. Esa línea refuerza la idea de que Teherán no quiere aparecer cediendo bajo presión militar o diplomática.

Así, el escenario sigue abierto: hay gestiones activas, mediación internacional y propuestas en circulación, pero aún no existe un acuerdo firme. Más bien, lo que se observa es una distancia clara entre la idea de una tregua temporal promovida desde fuera y la exigencia iraní de una salida permanente con condiciones políticas, económicas y de seguridad de mayor alcance.