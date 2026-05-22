;

Alarma en cárcel de Quillota: Gendarmería confirma que objeto lanzado desde el exterior contenía explosivos

El organismo de control carcelariao activó protocolos de emergencia luego de detectar el artefacto en el Centro de Detención Preventiva.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - Referencial

Agencia Uno - Referencial

Gendarmería de Chile confirmó este viernes que un objeto lanzado desde el exterior hacia el interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota contenía elementos explosivos, tras los peritajes realizados por personal especializado del GOPE de Carabineros.

Según informó la Dirección Regional de Gendarmería en Valparaíso mediante un comunicado, el artefacto fue detectado en la denominada línea de fuego del recinto penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y la notificación al Ministerio Público.

ADN

Por instrucción de la Fiscalía, hasta el lugar concurrió el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), cuyos funcionarios realizaron las pericias correspondientes y confirmaron la presencia de material explosivo en el elemento lanzado al penal.

Revisa también

ADN

Desde Gendarmería detallaron que el procedimiento se llevó a cabo en un sector alejado de la población penal, por lo que no fue necesario evacuar internos ni se alteró el funcionamiento habitual de la unidad penitenciaria.

La institución penitenciaria reafirmó además su compromiso con el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los recintos carcelarios y con el resguardo de los distintos regímenes penitenciarios. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el origen del artefacto, antecedentes que continúan siendo investigados por las autoridades.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad