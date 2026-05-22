Alarma en cárcel de Quillota: Gendarmería confirma que objeto lanzado desde el exterior contenía explosivos

Gendarmería de Chile confirmó este viernes que un objeto lanzado desde el exterior hacia el interior del Centro de Detención Preventiva de Quillota contenía elementos explosivos, tras los peritajes realizados por personal especializado del GOPE de Carabineros.

Según informó la Dirección Regional de Gendarmería en Valparaíso mediante un comunicado, el artefacto fue detectado en la denominada línea de fuego del recinto penitenciario, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y la notificación al Ministerio Público.

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Por instrucción de la Fiscalía, hasta el lugar concurrió el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), cuyos funcionarios realizaron las pericias correspondientes y confirmaron la presencia de material explosivo en el elemento lanzado al penal.

Desde Gendarmería detallaron que el procedimiento se llevó a cabo en un sector alejado de la población penal, por lo que no fue necesario evacuar internos ni se alteró el funcionamiento habitual de la unidad penitenciaria.

La institución penitenciaria reafirmó además su compromiso con el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los recintos carcelarios y con el resguardo de los distintos regímenes penitenciarios. Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el origen del artefacto, antecedentes que continúan siendo investigados por las autoridades.