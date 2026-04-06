Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de abril, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un duelo por la Liga de Primera.
Hoy, lunes 6 de abril, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla un partido.
Este encuentro dará el cierre a la octava fecha de la Liga de Primera.
Revisa también:
Campeonato Nacional 2026
La programación del fútbol chileno hoy 6 de abril comenzará a las 20:00 horas en Talcahuano, donde Huachipato se medirá ante la Universidad de Concepción.
Fernando Vejar será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.