Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 6 de abril, y quién transmite? / Daniel Pino/UnoNoticias

Hoy, lunes 6 de abril, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro dará el cierre a la octava fecha de la Liga de Primera.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 6 de abril comenzará a las 20:00 horas en Talcahuano, donde Huachipato se medirá ante la Universidad de Concepción.

Fernando Vejar será el árbitro del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.