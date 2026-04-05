Fernando Ortiz y el golazo de Madrid para la victoria de Colo Colo: “La única manera de romper una defensa es el remate desde afuera”

En uno de los duelos excluyente de día domingo por la fecha 8 de la Liga de Primera, Colo Colo fue hasta el sur del país para, otra vez, vencer a Deportes Concepción y traerse a Santiago tres puntos de oro.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis y el primero de ellos estuvo en palabras de Fernando Ortiz, entrenador del ‘cacique’.

“No es fácil tratar de decifrar una línea tan defensiva como la de ellos”, partió asegurando en conversación con TNT Sports.

Sobre el único tanto de partido, el adiestrador confesó que le dijo a sus jugadores la clave: “se los dije en el entretiempo, la única manera de romper una defensa es el remate desde afuera”, esgrimió.

“Lo entendieron, pudimos convertir y nos llevamos los tres puntos a Santiago y seguimos creciendo como equipo”, complementó Ortiz.

Cerró asegurando que “seguimos buscando la mejor versión. Si bien los resultados se están dando, hay que seguir buscando y no conformamos con esto”, finalizó el entrenador argentino.