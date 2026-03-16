Fecha 8 del Campeonato Nacional 2026: cuándo, dónde y a qué hora se juega la próxima jornada / ANFP

Este lunes por la noche, en Macul, la séptima jornada de la Liga de Primera 2026 llegó a su final, por lo que, como es costumbre, las miradas se trasladaron a la siguiente fecha (8), la cual tendrá que esperar varios días.

Esto porque la fecha 8 de la Liga de Primera se jugará el fin de semana del 4 y 5 de abril: en los próximos días se disputarán partidos pendientes de la Copa de la Liga y los dos amistosos de la Selección Chilena.

Volviendo al Campeonato Nacional, los duelos atractivos de la octava fecha los protagonizarán Colo Colo visitando a Deportes Concpeción, Universidad de Chile recibiendo a Deportes La Serena, y la Universidad Católica que será local ante Palestino en el Claro Arena.

Además destacan el choque entre Deportes Limache y Unión La Calera, además del compromiso entre O’Higgins y el Audax Italiano, así como el Huachipato ante la Universidad de Concepción.

Fecha 8 del Campeonato Nacional 2026

Los partidos de la octava jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

3, 4 y 5 de abril

Deportes Concepcicón vs. Colo Colo | Ester Roa Rebolledo

| Coquimbo Unido vs. Cobresal | Francisco Sánchez Rumoroso

| Universidad de Chile vs. Deportes La Serena | Nacional

| Deportes Limache vs. Unión La Calera | Bicentenario Lucio Fariña

| O’Higgins vs. Audax Italiano | Codelco El Teniente

| Universidad Católica vs. Palestino | Claro Arena

| Everton vs. Ñublense | Sausalito

| Huachipato vs. Universidad de Concepción | Estadio Huachipato