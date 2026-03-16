;

PROGRAMACIÓN. Fecha 8 del Campeonato Nacional 2026: cuándo, dónde y a qué hora se juega la próxima jornada

Al jugarse la Copa de la Liga, además de los nuevos amistosos de La Roja, la Liga de Primera entrará en un breve receso de dos semanas.

Gonzalo Miranda

Fecha 8 del Campeonato Nacional 2026: cuándo, dónde y a qué hora se juega la próxima jornada

Fecha 8 del Campeonato Nacional 2026: cuándo, dónde y a qué hora se juega la próxima jornada / ANFP

Este lunes por la noche, en Macul, la séptima jornada de la Liga de Primera 2026 llegó a su final, por lo que, como es costumbre, las miradas se trasladaron a la siguiente fecha (8), la cual tendrá que esperar varios días.

Esto porque la fecha 8 de la Liga de Primera se jugará el fin de semana del 4 y 5 de abril: en los próximos días se disputarán partidos pendientes de la Copa de la Liga y los dos amistosos de la Selección Chilena.

Volviendo al Campeonato Nacional, los duelos atractivos de la octava fecha los protagonizarán Colo Colo visitando a Deportes Concpeción, Universidad de Chile recibiendo a Deportes La Serena, y la Universidad Católica que será local ante Palestino en el Claro Arena.

Además destacan el choque entre Deportes Limache y Unión La Calera, además del compromiso entre O’Higgins y el Audax Italiano, así como el Huachipato ante la Universidad de Concepción.

Fecha 8 del Campeonato Nacional 2026

Los partidos de la octava jornada, lo podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También vía online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

3, 4 y 5 de abril

  • Deportes Concepcicón vs. Colo Colo | Ester Roa Rebolledo
  • Coquimbo Unido vs. Cobresal | Francisco Sánchez Rumoroso
  • Universidad de Chile vs. Deportes La Serena | Nacional
  • Deportes Limache vs. Unión La Calera | Bicentenario Lucio Fariña
  • O’Higgins vs. Audax Italiano | Codelco El Teniente
  • Universidad Católica vs. Palestino | Claro Arena
  • Everton vs. Ñublense | Sausalito
  • Huachipato vs. Universidad de Concepción | Estadio Huachipato
ADN

Fecha 8 del Campeonato Nacional 2026

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad