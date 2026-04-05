En la Universidad de Chile, después de varias semanas, todo es alegría. A la victoria a mitad de semana ante Audax por la Copa del la Liga, este domingo sumaron una importante goleada sobre Deportes La Serena por la Liga de Primera.

Matías Zaldivia, uno de los líderes del plantel laico, comentó lo sucedido en Ñuñoa y, en especial, las comparaciones entre ‘Paqui’ Meneghini y Fernando Gago: “claramente hoy día somos por ahí un equipo más intenso a la hora de presionar, de jugar. También, qué sé yo, son momentos, son trabajos distintos de los entrenadores”, dijo.

“La idea de Fernando (Gago), la verdad que nos gusta mucho, nos estamos acoplando muy bien. Faltan todavía jugadores que están lesionados que también nos van a venir muy bien, entonces el equipo está entrando en una buena sintonía y eso hay que aprovecharlo”, complementó.

Sobre la salida de la titularidad de Franco Calderón, Zaldivia comentó que “el técnico es muy claro en ese sentido: nadie tiene el puesto asegurado. Semana a semana hay que ganarse el puesto y hoy nos está tocando a Nico (Ramirez) y a mí... pero bueno, como te digo, no hay que bajar los brazos, el rendimiento y esto es bueno para todos porque nos va a tener a todos al cien”.

Respecto al renacer universitario, indicó que “sabemos que el campeonato está muy apretado. Nuestro objetivo sigue siendo salir campeón, lo tenemos muy claro. Yo creo que estas victorias seguidas nos van a dar mucha confianza”.

“Ahora tenemos una semana larga para trabajar para el partido de Ñublense que va a ser muy difícil, así que nada... como dije recién, muy contento por lo que estamos haciendo, pero bueno, no se logró nada todavía”, finalizó Matías Zaldivia.