Metro de Santiago extenderá horario de funcionamiento por el partido entre la UC y Boca Juniors / Agencia Uno

Universidad Católica afina los detalles para el choque de este martes, donde debutarán en la Copa Libertadores enfrentando a Boca Juniors en el Claro Arena.

Al margen de la historiada presencia de fanáticos visitantes, no hubo venta de tickets para los fanáticos locales.

De todas formas, los abonados de la UC tendrán una mayor facilidad para desplazarse tras el compromiso.

Esto luego que Metro de Santiago anunció la extensión del funcionamiento de la línea 1, la cual funcionará hasta las 00:30 horas del miércoles 8 de abril, con servicio desde la estación Los Domínicos y detenciones en Tobalaba y Baquedano.

“De igual manera, el servicio de transporte público de RED Bus aumentará su frecuencia de servicio una vez finalizado el partido“, explicaron en el servicio metropolitano en torno a la alta afluencia de público tras el choque entre la UC y Boca Juniors.