Le llueve sobre mojado: Erick Pulgar sufre otro revés en Flamengo / MAURO PIMENTEL

Erick Pulgar no vive sus mejores días en Brasil. La semana pasada fue expulsado por agredir a un rival en la derrota 3-0 de Flamengo ante Bragantino. Dicha expulsión le costó al chileno un castigo económico impuesto por la dirigencia del “Mengao”.

Sin embargo, las malas noticias continúan para el volante nacional. Este lunes, el periodista brasileño Venê Casagrande informó que Pulgar sufrió una lesión en el hombro que lo dejará fuera de las canchas por dos semanas.

De esta manera, el mediocampista se perderá el debut de su equipo en la Copa Libertadores 2026. El cuadro de Río de Janeiro se estrenará en el torneo contra Cusco de Perú, el miércoles 8 de abril.

Asimismo, Erick Pulgar no podrá decir presente en el clásico entre Flamengo y Fluminense, duelo que se disputará este fin de semana, por la fecha 11 del Brasileirao.