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VIDEO. La rompe en México, no fue considerado para La Roja y ahora se luce con este gol ante Cruz Azul

Josué Ovalle ya suma cuatro goles en sus primeros siete partido con el Mazatlán en la Liga MX.

Javier Catalán

Foto: @Mazatlanfc

Foto: @Mazatlanfc

Josué Ovalle cayó de pie en la Liga MX. El formado en Colo Colo y de último paso por Deportes Limache se ha convertido en una de las figuras del Mazatlán.

El atacante de 25 años ya suma siete partidos en el Torneo Clausura, en el cual se ha lucido con cuatro goles, el último de ellos ante Cruz Azul la madrugada de este sábado.

El delantero anotó lo que era la apertura de la cuenta de su equipo en el minuto 48, aprovechando un despeje corto del arquero rival para definir de cabeza.

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Lamentablemente para el chileno, su equipo terminó concediendo el empate sobre el final del encuentro, lo que supuso sumar solo un punto y mantenerse alejado de la zona de playoffs.

Josué Ovalle ha tenido una adaptación muy rápida al fútbol mexicano, a pesar de que es su primera experiencia fuera de Chile. Su racha goleadora ha llamado la atención en suelo nacional, pero no le bastó para ser considerado por Nicolás Córdova en la nómina de Selección de fútbol de Chile para esta fecha FIFA de marzo.

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