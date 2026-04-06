En la edición de Los Tenores de este lunes 6 de abril, nuestros panelistas repasaron los triunfos de Colo Colo y Universidad de Chile en la octava fecha de la Liga de Primera 2026, que concluirá esta noche en Talcahuano.

Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces, Manolo Fernández y Patricio Barrera también conversaron con el relator argentino Walter Nelson en la previa del debut de Universidad Católica en la Copa Libertadores frente a Boca Juniors.

Además, tomaron contacto con Eugenio Salinas, corresponsal de ADN Deportes en Europa, sobre el crítico momento que atraviesa el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, que cayó ante el Real Oviedo y quedó a solo dos puntos del descenso en La Liga de España.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 6 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.