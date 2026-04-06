Colo Colo corre riesgo de perder a una de sus figuras jovenes a final de año / Daniel Pino/UnoNoticias

Si hay un sello que está teniendo el Colo Colo líder del fútbol chileno es la mayor prevalencia de los jugadores formados en casa.

Uno que se ha ido ganando su espacio bajo la dirección técnica de Fernando Ortiz es Leandro Hernández, extremo de 20 años.

De hecho, ha disputado los ocho partidos que van de la Liga de Primera y los tres de la Copa de la Liga, completando un gol en 509 minutos jugados.

Pese a este rol cada vez más protagónico, según información de ADN Deportes, todavía no hay luces concretas respecto de la renovación del contrato de Leandro Hernández, que expira en diciembre.

La gerencia deportiva de Blanco y Negro ya trabaja en hacerle una oferta concreta, pero lo cierto es que, por estas horas, el jugador podría irse a final de año como futbolista libre, algo que en el cuadro albo esperan evitar.