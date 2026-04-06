La Roja Sub 17 se juega un duelo clave en el Sudamericano: “Tenemos muchas posibilidades de marcar diferencia”

La selección chilena se alista para su próximo desafío en el Sudamericano Sub 17. Tras rescatar un agónico empate frente a Uruguay en su debut, La Roja volverá a la cancha para medirse ante Colombia en busca de su primera victoria en el Grupo A.

En la previa del encuentro, válido por la tercera jornada del certamen juvenil, el técnico nacional Ariel Leporati compartió sus sensaciones de cara al choque ante el elenco cafetero, fijado para este martes 7 de abril a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Carfem de Ypané, Paraguay.

Consultado sobre la igualdad ante Uruguay en la fecha anterior, el DT de La Roja señaló que “ya pudimos analizar el partido. Efectivamente no tuvimos los mejores minutos en el arranque. Uruguay nos convierte en balón detenido, que es una de sus fortalezas, la sabíamos con anticipación y no pudimos solucionar ese problema".

“Desde ahí, el equipo tuvo que ir remando desde atrás. Con la expulsión de ellos, sin duda, se favorece un poco el trámite del partido. En el segundo tiempo tuvimos mejores herramientas, pudimos llegar de mejores formas al gol y lo pudimos conseguir al final del partido", añadió.

En esa línea, sostuvo que “como conclusión del inicio del Sudamericano, es muy importante en estos torneos no perder en la primera fecha. Es un grupo extremadamente parejo, por lo tanto, que Uruguay nos sacara esa ventaja iniciando el torneo era fundamental. Y por suerte lo conseguimos".

La próxima prueba de La Roja Sub 17

Tras quedar libre en la segunda jornada, Leporati también subrayó la importancia del calendario y valoró la posibilidad de recuperar a algunos jugadores antes de medirse contra el cuadro cafetero. “Esta fecha libre nos ayudó a recuperar a todo el mundo. A un día de jugar con Colombia, están todos los jugadores muy bien”, señaló.

“Hoy día nos vemos favorecidos en esta fecha. Después para la tercera, cuarta y quinta va a ir cambiando, vamos a enfrentarnos a otros equipos que vienen con sus días de descanso. Así que es parte del fixture y tenemos que sacarle provecho", complementó.

Por último, el entrenador de La Roja Sub 17 tuvo palabras para su próximo rival, Colombia. “Jugó su primera fecha ayer, estuvimos en el estadio analizándolos Ya los enfrentamos en la Copa UC y tienen una convocatoria más o menos similar, con 8 o 9 jugadores de aquel partido".

“Es un equipo, como conocemos el fútbol colombiano, que les gusta tener el balón. Son muy rápidos en las transiciones, tienen jugadores muy fuertes. Pero evidentemente creemos que tenemos muchas posibilidades de hacer un gran partido y marcar diferencia mañana", sentenció.