“Cuántos jugadores...”: Yamila Reyna echa al agua a quienes le han mandado mensajes tras quiebre con Américo

Durante los últimos dos meses, alguien que sin duda ha estado en el ojo público es Yamila Reyna, principalmente debido a su polémico quiebre amoroso con Américo.

Ahora, la actriz argentina reveló que ha recibido una serie de mensajes en sus redes sociales tras haber cortado el vínculo con el cantante de cumbia.

Mediante un live de Instagram, Reyna confesó: “Qué impresionante, algunos hombres con poco tino. Me han empezado a jotear en las redes”.

Tras ello, la también humorista comentó: “Cuántos jugadores... ¿Cómo se les ocurre que voy a tener ganas de salir con alguien si me acabo de separar?“.

La petición de Yamila Reyna a quienes la jotean

En esa misma línea, Yamila Reyna no ocultó su indignación con la situación. “Además, desde el otro lado, querer salir con alguien que se acaba de separar...”.

“Sabes que esa persona está rota. Son tan básicos que no piensan en eso, ¿quieres salir con una persona que está triste? Me da rabia, así que no me joteen“, recalcó la argentina.