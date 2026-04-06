Latife Soto lanza estremecedora predicción por nueva enfermedad que golpearía al mundo: dio fecha clave

El domingo por la noche, la tarotista y guía espiritual Latife Soto volvió a sacar sus cartas en el programa de predicciones que comparte con su amigo, el periodista José Antonio Neme. Ahí, aprovechó para adelantar lo que, supuestamente, le espera a Chile y el mundo.

Entre otras cosas, uno de los puntos que llamó la atención fue una supuesta enfermedad que se desataría cerca del segundo semestre de este 2026.

“Van a venir muchas enfermedades, van a llegar a ser epidemias. Después del Mundial (de fútbol) viene una enfermedad que es como tener dengue, conjuntivitis, neumonía, todo junto”, lanzó.

“Es una enfermedad viral que va a venir, pero se va a hacer muy fuerte después del Mundial”, afirmó Soto. “Así que a cuidarse, a tomar de todo”, recomendó. Neme no ocultó su sorpresa.