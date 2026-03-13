“La cumbia me está rescatando, me está salvando”: Américo se confiesa tras polémico quiebre amoroso

Este viernes, Américo volvió a los escenarios tras su polémico quiebre con Yamila Reyna. El cantante nacional se presentó en Lollapalooza junto al artista uruguayo The La Planta.

Tras ser presentado por Nicolás Choca como “un monstruo” del género de la cumbia, Américo conversó con Radio ADN sobre lo que significó su paso por el festival de música que se está realizando en el Parque O’Higgins.

- ¿Qué significa estar aquí en Lollapalooza con la cumbia?

- Es bonito. Yo ya he disfrutado un par de veces de Lollapalooza tanto aquí en Chile como en Argentina con Los Ángeles Azules y en una oportunidad compartiendo con unos amigos hermosos, maravillosos como lo son los chicos The La Planta. Estoy agradecido porque me regalan, me ceden un pequeño espacio de su show, que también sé que es importante para ellos, es solo gratitud y alegría.

- ¿Y el haber elegido esa canción en particular?

- La generosidad de Nico y de todo su equipo porque, sin duda, es una de sus canciones más fuertes y sentimos que teníamos que escoger Hoy. Es una canción muy linda y muy importante. Es una canción que ha atravesado generaciones, que han grabado distintos artistas, desde una composición con Gian Marco y que nos llevó hasta su versión cumbia.

- Gian Marco nos vincula con Perú y precisamente preguntarte, ¿cómo sientes el boom que tiene hoy día la cumbia en Latinoamerica?

- Hoy la música latina está muy fuerte. A nivel mundial cuando vemos a Bad Bunny hacer el show del medio tiempo del Super Bowl, la Lady Gaga cantando salsa, a Bruno Mars cantando un bolero arrancherado uno dice: “algo aquí pasó” y quien disfruta creo que de un gran lugar en el podio de la música latina hoy es la cumbia de todas las fronteras, colombiana, chilena, argentina, uruguaya, peruana, así que el que no está atento, trabajando y haciendo lo propio con respecto a la cumbia es porque no está entendiendo las señales.

- ¿Américo estará en el próximo Lollapalooza?

- Sería lindísimo, sería lindísimo. Hoy (viernes) hablaba con algunos de los chicos de la organización, pero también depende mucho del artista, no solamente del evento, sino que el artista tiene que estar en un momento atractivo y muy fuerte, además tiene que tener ciertos hitos en el año que ameriten una invitación como la que yo gocé. Ojalá se pueda dar, siempre estoy trabajando para eso.

- ¿Y en qué momento te sientes tú?

- He seguido trabajando, siento que si hay algo que sé hacer muy bien es ocuparme. Siento que sobre todo en los momentos complicados, difíciles, emocionalmente hablando, algo que te distrae, algo que te conecta, a veces uno siente que es lo poco que te va quedando es ocuparse y me doy cuenta que sin duda el trabajo, la música me ayuda muchísimo.

Sobre esto el cantante confesó que: “por primera vez siento que de verdad la cumbia de una u otra manera, me está salvando de un lugar en el cual definitivamente lo necesitaba. Me quedo del lado del trabajo y lo demás, como ya lo dije, solo una vez lo guardo y lo dejo en los lugares donde tienen que quedar y por supuesto rindo los honores, los espacios, los sentimientos y las emociones a quienes respondan en cada uno de esos lugares.