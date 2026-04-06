Corte de luz en Santiago este martes 7 de abril: Enel confirma interrupciones de hasta 7 horas en 6 comunas
Revisa acá los horarios y las zonas afectadas por la interrupción del servicio en la capital.
Diversos sectores de la región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados este martes 7 de abril, en una jornada que podría dejar a algunos vecinos hasta siete horas sin suministro eléctrico. La medida fue informada por Enel, que detalló interrupciones parciales en seis comunas de Santiago.
Según explicó la compañía, estas suspensiones no afectarán a la totalidad de las comunas involucradas, sino solo a sectores específicos donde se desarrollarán trabajos técnicos.
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En ese contexto, la empresa sostuvo que “los trabajos programados son actividades que realiza Enel para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”.
Además, precisó que “los cortes programados de suministro pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”.
Comunas y horarios: revisa si tu sector tendrá corte este martes 7 de abril
- La Reina: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Peñalolén: desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Pedro Aguirre Cerda: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Estación Central: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Renca: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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