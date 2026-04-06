Cobro del CAE 2026: Este es el grupo de deudores que arriesga embargo o retención de sueldos en Chile

La Tesorería General de la República inició un nuevo proceso de cobro para las deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), en un escenario donde este pasivo ha crecido con fuerza en los últimos años.

El foco más delicado está puesto en un grupo específico de morosos: quienes registran ingresos mensuales superiores a $5 millones, ya que desde ahora enfrentarán cobros judiciales directos y quedarán fuera de la opción de pactar convenios de pago.

Según la información entregada por la institución, actualmente la deuda total del CAE llega a $4 billones en 2025, una cifra que se multiplicó por ocho respecto de 2018. Además, el organismo advirtió que “más de 550 mil personas mantienen deudas CAE en mora”.

En este sistema, cuando un beneficiario deja de pagar, el Estado asume su rol de aval frente al banco y luego activa la cobranza para recuperar esos fondos. A partir de eso, la TGR definió una estrategia segmentada según el nivel de ingresos de cada deudor, diferenciando entre quienes podrán regularizar y quienes arriesgan medidas más severas.

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Qué deudores del CAE quedan expuestos a cobros judiciales y embargo: esto dijo la TGR

La institución fue clara al precisar que los morosos con ingresos superiores a $5.000.000 mensuales enfrentarán “acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago”.

En esos casos, el proceso podría avanzar hacia juicios ejecutivos y contemplar medidas como “embargo o retención de bienes”, incluyendo remuneraciones, fondos en cuentas bancarias y otros activos financieros, siempre dentro del marco legal vigente.

En cambio, los convenios de pago estarán disponibles solo para personas con ingresos mensuales inferiores a ese monto bruto, de acuerdo con la última Operación Renta 2025, y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM. Para esos casos, la TGR habilitó la plataforma tgr.cl/cae, donde se pueden hacer consultas y trámites usando Clave Única o Clave Tributaria.

Ampliar

La entidad también informó que quienes no tengan renta disponible en el sistema podrán adjuntar documentos como el certificado de Operación Renta o el de cotizaciones previsionales a través de la Oficina Virtual. Incluso, quienes estén cesantes o residan en el extranjero podrán acreditar esa situación por la misma vía para intentar regularizar todo.