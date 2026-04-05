;

FOTO. Se enciende la lucha: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras los triunfos de la U y Colo Colo

El ‘popular’ es el líder del torneo, pero los azules toman confianza después de una gran semana.

Gonzalo Miranda

La U y Colo Colo ganaron este domingo

La U y Colo Colo ganaron este domingo

Restando solo un partido para finalizar la octava jornada de la Liga de Primera 2026, la tabla de posiciones ya empieza a dar señales de lo que será la lucha por la corona.

Este domingo, Colo Colo derrotó a Deportes Concepción y retomó la cima de la torneo con 18 puntos, uno más que Deportes Limache, que está metido entre los tres grandes peleando palmo a palmo.

Universidad de Chile también se sumó a los equipos ganadores y si bien solo suma 13 unidades, algo puede decir durante las próximas semanas, considerando la mejoría futbolística que mostró la presente semana.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad