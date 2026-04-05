Restando solo un partido para finalizar la octava jornada de la Liga de Primera 2026, la tabla de posiciones ya empieza a dar señales de lo que será la lucha por la corona.

Este domingo, Colo Colo derrotó a Deportes Concepción y retomó la cima de la torneo con 18 puntos, uno más que Deportes Limache, que está metido entre los tres grandes peleando palmo a palmo.

Universidad de Chile también se sumó a los equipos ganadores y si bien solo suma 13 unidades, algo puede decir durante las próximas semanas, considerando la mejoría futbolística que mostró la presente semana.