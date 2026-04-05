FOTO. Se enciende la lucha: así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras los triunfos de la U y Colo Colo
El ‘popular’ es el líder del torneo, pero los azules toman confianza después de una gran semana.
Restando solo un partido para finalizar la octava jornada de la Liga de Primera 2026, la tabla de posiciones ya empieza a dar señales de lo que será la lucha por la corona.
Este domingo, Colo Colo derrotó a Deportes Concepción y retomó la cima de la torneo con 18 puntos, uno más que Deportes Limache, que está metido entre los tres grandes peleando palmo a palmo.
Universidad de Chile también se sumó a los equipos ganadores y si bien solo suma 13 unidades, algo puede decir durante las próximas semanas, considerando la mejoría futbolística que mostró la presente semana.
La tabla de posiciones de la Liga de Primera
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.