Este domingo por la noche, la Universidad de Chile reafirmó lo sucedido hace algunos días en La Florida, y armó otra fiesta, ahora en el Estadio Nacional: golearon a Deportes La Serena por la Liga de Primera.

Al momento de los análisis, Fernando Gago se mostró cauto pese a la goleada universitaria en Ñuñoa: “nos costó encontrar la circulación en el primer tiempo, pero en el segundo lo corregimos y ganamos todos los duelos ofensivos y defensivos”, partió diciendo.

En conversación con TNT Sports, agregó que “tenemos que seguir insistiendo. Nuestro objtivo es sumar en cada partido, esa es la mentalidad que vamos a tener, que cada partido es una final“, aseveró Gago.

Finalmente sostuvo que “tuvimos la agresividad que necesitamos para jugar estos partidos y hoy los chicos lo hicieron muy bien”, cerró el ex Boca Juniors.