“Tarde o temprano rendirá cuentas ante la justicia chilena”: Presidente Kast se refiere a Galvarino Apablaza antes de vuelo hacia Argentina

Antes de viajar a Argentina en su primera visita de Estado, el Presidente José Antonio Kast aseguró que “ha quedado claro que el señor Galvarino Apablaza hoy día es un prófugo de la justicia” y agradeció “la colaboración que ha prestado el gobierno argentino en todas estas materias”.

El mandatario explicó que lo acompaña el secretario general de la Unidad Democrática Independiente, quien podrá sostener reuniones con el abogado de la familia del senador Jaime Guzmán.

Kast subrayó que, pese a lo que diga la defensa, “todos hoy día saben quién es quién” y aseguró que Apablaza “tarde o temprano (…) tendrá que rendir cuentas ante la justicia chilena”.

Además, recalcó que se realizarán “todas las gestiones que sean pertinentes ante el gobierno argentino o ante cualquier gobierno para encontrar a una persona que está prófuga por su eventual participación en el crimen atroz de Jaime Guzmán”.