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Segunda caída consecutiva: aprobación del Presidente Kast llega al 42% y no logra superar la desaprobación en Criteria

Según el sondeo, mientras cae el respaldo al Mandatario, mejora la evaluación del bloque opositor.

Nelson Quiroz

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A poco más de tres semanas de iniciado el Gobierno, los resultados de una nueva encuesta Agenda Criteria muestran una nueva baja en el apoyo al Presidente José Antonio Kast.

El sondeo, publicado este domingo 5 de abril, revela que la aprobación del Mandatario descendió por segunda semana consecutiva, alcanzando un 42%, un punto menos que en la medición anterior.

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Pese a la caída en el respaldo, la desaprobación también experimentó una leve baja, situándose en 46%, lo que mantiene una brecha negativa de cuatro puntos para el jefe de Estado.

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En tanto, un 12% de los encuestados declara no tener una posición definida frente a la gestión del gobierno, esto, sobre una muestra de 800 personas a nivel nacional, a las que se les realizó el estudio entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

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El manejo de la “emergencia”

En paralelo, la percepción ciudadana sobre el manejo de la emergencia, planteada por el propio Ejecutivo, también muestra señales de debilitamiento.

Solo un 38% considera que el camino adoptado por el gobierno es correcto, lo que implica una caída de un punto respecto a la medición previa. En contraste, un 43% cree que el enfoque es equivocado, cifra que se mantiene sin variaciones.

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La oposición

La última encuesta Agenda Criteria también evaluó “la oposición a Boric vs Evaluación de la oposición a Kast“.

En concreto, al 14 de noviembre de 2025, la labor de los partidos de oposición al entonces presidente Boric contaba con una desaprobación mayoritaria del 66%, frente a un escaso 19% de aprobación y un 15% que no manifestaba una postura clara.

En contraste, la medición del 5 de abril de 2026 muestra que la oposición a Kast registra una desaprobación del 53%, lo que representa una caída de 13 puntos porcentuales en el rechazo en comparación con la medición previa.

Paralelamente, la aprobación de la labor opositora subió al 28% (un alza de 9 puntos), mientras que el grupo que declara no saber se situó en un 19%.

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