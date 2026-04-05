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“Es un bochorno”: Lautaro Carmona lanza duras críticas al Gobierno por manejo del caso Apablaza

El timonel comunista advirtió que dichos oficiales vulneran garantías procesales y podrían ser usados por la defensa para impedir su retorno al país.

Martín Neut

“Es un bochorno”: Lautaro Carmona lanza duras críticas al Gobierno por manejo del caso Apablaza

“Es un bochorno”: Lautaro Carmona lanza duras críticas al Gobierno por manejo del caso Apablaza / Sebastian Beltran Gaete

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó este domingo al gobierno del Presidente José Antonio Kast por las declaraciones de la vocera Mara Sedini, quien afirmó que Galvarino Apablaza estaba “condenado” en Chile.

El exintegrante del FPMR permanece prófugo tras perder su condición de refugiado en Argentina, en una causa donde es imputado por el homicidio de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Carmona calificó los dichos de la secretaria de Estado como un “bochorno” y advirtió que podrían afectar el proceso judicial.

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“Pasa por arriba de todos los cuidados (...) de que este sea un proceso que tiene que venir a Chile porque está garantizado el debido proceso”, sostuvo.

Acusa falta de rigor

A su juicio, las declaraciones podrían ser utilizadas por la defensa de Apablaza para evitar su regreso al país. “Antes de que haya juicio, lo den por condenado y lo está ratificando la vocera de gobierno”, afirmó.

El dirigente además criticó el manejo del Ejecutivo en el inicio de su administración, acusando “una falta de rigor” y un “ejercicio discrecional que raya el autoritarismo”.

En ese contexto, adelantó que la oposición intensificará el control político: “La tarea de la fiscalización va a ser una tarea permanente”, concluyó.

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