“Con la gente no se jode”: Franco Parisi arremete contra “Dr. File” tras su salida de la bancada PDG

La bancada del Partido de la Gente (PDG) resolvió expulsar al diputado Christian Contreras, conocido como “Dr. File”, decisión que fue informada por su jefe, Juan Marcelo Valenzuela, quien sostuvo que responde a “visiones que no están completamente alineadas” con el parlamentario.

El excandidato presidencial Franco Parisi profundizó en las razones, apuntando a falta de compromiso y coordinación.

“Cuando se cita a una reunión, hay que ir a la reunión”, afirmó a T13, junto con señalar que “hay hechos externos que a nosotros (…) nos molestó en demasía” y que el legislador “ha faltado un 25% de las sesiones”.

Parisi también cuestionó el desempeño de Contreras frente a las condiciones del cargo: “Ser diputado es un cargo espectacular (…) te pagan el auto, la gasolina, el teléfono (…) ¿y me vas a decir de que no pudo bajar 10 pisos para votar?”.

“Con la gente no se jode”

En esa línea, enfatizó que su ausencia en votaciones clave —como subsidios a combustibles— impacta directamente a la ciudadanía: “Cuando ocurre esas cosas (…) decimos: ‘Con la gente no se jode’”.

Asimismo, recalcó que “nadie en Chile tiene tantos privilegios como un diputado” y que su labor es “muy sencilla, ir a votar, apretar un botón”, por lo que advirtió que “cuando se juega con la gente (…) llegamos hasta acá”.

Pese a la medida, Parisi dejó abierta la puerta a una eventual reincorporación si hay un cambio de actitud.

“Si él quiere volver a construir puentes (…) no tengo ningún problema en ayudar en su reincorporación”, señaló, precisando además que “no hay motivo” legal para expulsarlo del partido, lo que dependería de un proceso ante el Tribunal Supremo.