Joche Bibbó rompe el silencio y confiesa cuál fue la razón detrás de su quiebre con Dominique Gallego

Fue una de las parejas más icónicas de la “era dorada” de los realities en Chile, pero su final estuvo lejos de ser un cuento de hadas. José Luis “Joche” Bibbó se sinceró en el programa Relaja2 sobre los verdaderos motivos que lo llevaron a distanciarse de Dominique Gallego tras el éxito de 40 o 20.

Aunque la química era evidente en pantalla, la realidad fuera de los encierros de Canal 13 era completamente distinta, según comentó el trasandino.

Joche reveló que, al salir del programa de citas, se encontró con una situación personal de Dominique que impidió que el romance prosperara. La modelo estaba lidiando con el cierre de su relación anterior y los conflictos legales asociados.

“Ella tenía una pareja, estaba en una situación divorciándose del marido de su primer hijo... No estaba todo bien, no estaba el camino libre“, confesó Bibbó, refiriéndose a que los lazos del pasado de Dominique aún estaban muy presentes.

“Conocí a la familia de ella, pero por el otro lado, estaba esta persona que todavía no tenía como las cosas superadas”, relató.

Víctima de hostigamiento

Por otro lado, el chico reality confesó que durante su relación recibió una serie de hostigamientos. “Te llamaban, te molestaban. Yo estaba cag... de miedo, porque no sabía quién era la otra persona”, recordó el argentino.

Si bien aclaró que no eran amenazas de muerte, sí sentía la presión de alguien que estaba sufriendo por ella. Ante el escenario, Joche optó por dar un paso al costado: “Era mejor que se arreglaran las cosas entre ellos”.

Actualmente, Joche Bibbó continúa ligado al mundo de los realities. De hecho, se encuentra en el encierro de Vecinos al límite. En tanto, Dominique Gallego se mantiene alejada del mundo mediático y está dedicada a su vida familiar junto al alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.