Tomás Barrios debuta con éxito en la qualy de Wimbledon / Patrick Smith

La representación chilena en Wimbledon quedó reducida, a priori, a la presencia de Alejandro Tabilo, tomando en cuenta las lesiones de Cristian Garin y Nicolás Jarry.

Sin embargo, aun queda una esperanza en lo que haga Tomás Barrios, 135 del mundo, quien disputa la qualy del torneo sobre césped en Roehampton.

El chilanejo debió enfrentar al italiano Marco Cecchinatto, 159° ATP, con el que tuvo un rudo primer set, donde el nacional pudo salir adelante con un 7-2 en el tie break.

En el segundo parcial, ambos intercambiaron quiebres, pero Barrios sentó supremacía con un break en el octavo juego para sellar el 6/3 con que abrochó la victoria tras 1 hora y 38 minutos.

Ahora, el tenista nacional espera rival en la segunda ronda de la qualy de Wimbledon del vencedor del choque entre el francés Pierre-Huges Herbert y el británico Paul Jubb.

Cabe recordar que, tras su debut triunfal, Tomás Barrios necesita dos victorias más para meterse en el cuadro principal del máximo torneo de tenis sobre césped del mundo.